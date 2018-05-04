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    Події в Україні

    У Дніпрі фура втратила контроль і понівечила більше 10 автомобілів

    Внаслідок аварії загинула одна людина
    Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом. Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні. [GALLERY_BLOCK] За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма. Тіло загиблого (з
    • Сьогодні, 15:33
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    Внаслідок аварії загинула одна людина

    Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.

    Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.

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    У Дніпрі фура втратила контроль і понівечила більше 10 автомобілів
    У Дніпрі фура втратила контроль і понівечила більше 10 автомобілів
    У Дніпрі фура втратила контроль і понівечила більше 10 автомобілів

    За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма.

    Тіло загиблого (з білого мікроавтобусу на відео) рятувальники діставали спецзасобами, адже його машину дуже понівечило.

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    Також через зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

    У соцмережі потрапило відео моменту аварії.

    На ньому видно, як фура на повороті на великій швидкості злітає з дороги і зносить кілька машин.

    Інцидент трапився близько 10-ї години ранку.

    Поліція розслідує інцидент за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини.

    Джерело: ВВС Україна

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