У Дніпрі фура втратила контроль і понівечила більше 10 автомобілів

Внаслідок аварії загинула одна людина

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом. Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні. [GALLERY_BLOCK] За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма. Тіло загиблого (з



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Внаслідок аварії загинула одна людина

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.

Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.

За даними поліції, у вантажного автомобіля DAF відмовили гальма.

Тіло загиблого (з білого мікроавтобусу на відео) рятувальники діставали спецзасобами, адже його машину дуже понівечило.

Також через зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

У соцмережі потрапило відео моменту аварії.

На ньому видно, як фура на повороті на великій швидкості злітає з дороги і зносить кілька машин.

Інцидент трапився близько 10-ї години ранку.

Поліція розслідує інцидент за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини.

Джерело: ВВС Україна