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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 20:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 20:47 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1189-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, Російська Федерація три ночі комбіновано обстрілювала Україну, застосовуючи дрони і ракети. Ворог використав найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни.

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Теги: тривога

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