У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 20:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 20:47 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1189-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
Як повідомлялося, Російська Федерація три ночі комбіновано обстрілювала Україну, застосовуючи дрони і ракети. Ворог використав найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни.
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