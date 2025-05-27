У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 20:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 20:47 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1189-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, Російська Федерація три ночі комбіновано обстрілювала Україну, застосовуючи дрони і ракети. Ворог використав найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни.