Безпілотники атакували Льгов у Курській області

Ближче до опівночі у Льгові почули гучні вибухи

У ніч на 21 червня у Льгові у Курській області пролунали вибухи – росіяни писали про атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Відомо, що ближче до опівночі у Льгові почули гучні вибухи. Повідомляється, що місто атакували безпілотники, по ним працювала ППО.

Ймовірно, є влучання, оскільки росіяни публікують відео, на якому видно яскраве попадання у невідомий об'єкт.

До слова, у Міноборони РФ написано, що 20 червня з 22:00 до 23:55 сили ППО знищили 23 українські безпілотники:

6 нібито збили над Курською областю;

15 над Білгородською;

2 – над Воронезькою.

Раніше ми писали, що у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.