Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Льгов у Курській області

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Льгов у Курській області
На Курщині гучно
фото з відкритих джерел

Ближче до опівночі у Льгові почули гучні вибухи

У ніч на 21 червня у Льгові у Курській області пролунали вибухи – росіяни писали про атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Відомо, що ближче до опівночі у Льгові почули гучні вибухи. Повідомляється, що місто атакували безпілотники, по ним працювала ППО.

Ймовірно, є влучання, оскільки росіяни публікують відео, на якому видно яскраве попадання у невідомий об'єкт.

До слова, у Міноборони РФ написано, що 20 червня з 22:00 до 23:55 сили ППО знищили 23 українські безпілотники:

  • 6 нібито збили над Курською областю;
  • 15 над Білгородською;
  • 2 – над Воронезькою.

Раніше ми писали, що у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. 

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

Теги: вибух Курщина Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Дрони атакували важливий для військової промисловості завод в Орловській області
21 травня, 06:19
Ситуація на фронті 23 травня
Лінія фронту станом на 23 травня. Зведення Генштабу
23 травня, 22:36
Глава МЗС закликав до посилення тиску на Росію, бо тільки після цього вона «почне серйозно ставитися до миру»
Послання від Росії. Сибіга опублікував відео з вибухами над Києвом
1 червня, 11:50
Полковник Микола Швець обіймає посаду першого заступника голови КМВА
Заступник голови КМВА фігурує у кримінальному провадженні – розслідування 
4 червня, 13:33
Ольга Рутковська перебуває у лікарні, інформації про її стан поки немає
Захисниця Поштової площі після 15 днів голодування потрапила у лікарню
5 червня, 11:16
На Сумщині відбувся перший повітряний бій за участю українського F-16
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild
8 червня, 20:46
Офіцерів складно повертати з полону
Розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону
14 червня, 17:58
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів
Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж
17 червня, 13:22
20-річний росіянин здався у полон
«Посадили у клітки і били палками». Окупант пояснив, чому здався в полон ЗСУ
19 червня, 20:09

Соціум

Безпілотники атакували Льгов у Курській області
Безпілотники атакували Льгов у Курській області
Росія передає Україні тіла... своїх військових. Помічник Путіна відреагував
Росія передає Україні тіла... своїх військових. Помічник Путіна відреагував
Краще не купатись: майже пів сотні пляжів у Іспанії отримали «чорну мітку»
Краще не купатись: майже пів сотні пляжів у Іспанії отримали «чорну мітку»
Велика Британія може узаконити евтаназію
Велика Британія може узаконити евтаназію
Командувач ЦАХАЛу: Ізраїль не зупиниться, поки не ліквідує загрозу з боку Ірану
Командувач ЦАХАЛу: Ізраїль не зупиниться, поки не ліквідує загрозу з боку Ірану
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
80K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
39K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
20K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
14K
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua