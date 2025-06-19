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У Білій Церкві чоловік підірвався у гаражі. Поліція повідомила, що спричинило вибух

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві чоловік підірвався у гаражі. Поліція повідомила, що спричинило вибух
Внаслідок вибуху чоловік отримав опіки, його госпіталізували до медичного закладу
фото: Національна поліція України/Facebook

На місце події оперативно прибули рятувальники, поліцейські та медики

У місті Біла Церква стався вибух на території приватного будинку. За попередньою інформацією поліції, причиною вибуху, що не супроводжувався подальшим загорянням, став витік газу з газобалонного обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

На місце події оперативно прибули рятувальники, поліцейські та медики. Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався у гаражному приміщенні, де потерпілий ремонтував автомобіль. Під час робіт чоловік скористався запальничкою, що спричинило вибух.

Внаслідок вибуху чоловік отримав опіки, його госпіталізували до медичного закладу. Також було пошкоджено гаражне приміщення.

Поліція Київщини вкотре закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та бути максимально уважними під час використання газового обладнання.  

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Краматорська Донецької області стався вибух, унаслідок чого загинув 15-річний хлопець, двоє неповнолітніх перебувають у важкому стані. Інцидент трапився ввечері 13 червня. За даними слідства, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували в кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет. Трьох дітей із численними осколковими пораненнями й переломами відразу шпиталізували. Проте серце 15-річного хлопця не витримало – він помер у лікарні.  

Також повідомлялося, що 9 червня в одній з багатоповерхівок Тернополя стався вибух. Внаслідок цього спалахнула пожежа, у вогні загинула жінка. 

Теги: вибух автомобіль чоловік Біла Церква

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