Росію масовано атакують безпілотники: у багатьох областях чутно вибухи

Тривога оголошена в Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях

У ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Повідомляється, що у Росії дрони летять летять на Московську, Воронезьку, Тульску, Білгородську та Курьску області.

В Липецькій області вже пролунало щонайменше десять вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК. У Ростові гучно.

У Курську пролунало не менше п'яти вибухів. Пишуть про пожежу з чорним димом в одному з місць прильоту. Також у Рязані було чучно.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала розвідувальні дані про підготовку чергового масованого удару з боку Росії, що передувало нещодавнім подіям. Глава держави підкреслив важливість не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки, за його словами, у ніч на 1 червня було випущено майже 500 російських ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься «усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».