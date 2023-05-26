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У Дніпрі лунають вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Дніпрі лунають вибухи
фото з відкритих джерел

В ніч на п’ятницю, 26 травня, в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. 

Кореспонденти «Суспільне» повідомили про вибух у Дніпрі.

В Дніпропетровській  також чутно вибухи, працює ППО. 

Моніторингові канали повідомляють, що російські війська запустили з кількох напрямків територією України дрони-камікадзе. Також, за попередньою інформацією, повідомляється про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську стався потужний вибух. Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300.

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Теги: вибух Дніпро влада тривога

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