У Дніпрі лунають вибухи

В ніч на п’ятницю, 26 травня, в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

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Кореспонденти «Суспільне» повідомили про вибух у Дніпрі.

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В Дніпропетровській також чутно вибухи, працює ППО.

Моніторингові канали повідомляють, що російські війська запустили з кількох напрямків територією України дрони-камікадзе. Також, за попередньою інформацією, повідомляється про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську стався потужний вибух. Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300.