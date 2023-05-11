«Бавовна» на Брянщині: безпілотник атакував нафтобазу

Безпілотник влучив у цистерну з нафтопродуктами

11 травня безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу у Брянській області. Як стверджує губернатор Брянщини Олександр Богомаз, безпілотник нібито був українським.

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Глава Брянської області уточнив, що атаки зазнала цистерна для зберігання нафтопродуктів, і додав, що об'єкт отримав пошкодження.



«Унаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів. На місці працюють оперативні служби», – повідомив Богомаз.

За попередньою інформацією, постраждалих після атаки безпілотника не виявлено.

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Нагадаємо, що губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що зранку 11 травня Україна обстріляла електропідстанцію у селищі Тьоткіне Глушківського району. Він стверджує, що зафіксовано п’ять прильотів з боку України. Внаслідок обстрілу частково порушено електропостачання.

Також у ніч на 11 травня у російському Стародубі (Брянська область) було здійснено обстріл адміністративної будівлі з безпілотника. Російська влада заявила, що безпілотник був український. У російських ЗМІ повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат.

Раніше у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю. У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно.