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У Криму пролунав сильний вибух, над Феодосією стовп диму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму пролунав сильний вибух, над Феодосією стовп диму
Чи пов'язане задимлення із вибухом, наразі невідомо
фото: соцмережі

На даний момент детальнішої інформації про подію немає

Сьогодні, 24 травня, по обіді у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було у місті Феодосія. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на слова очевидців.

«Щойно – сильний бабах у районі Феодосії, повідомляє наш передплатник», – йдеться у повідомленні.

Згодом з’явилася інформація, що поруч із Феодосією щось добряче димить. Чи це пов'язано з вибухом, наразі невідомо.

У Криму пролунав сильний вибух, над Феодосією стовп диму фото 1

Нагадаємо, окупаційна влада закрила Кримський міст, а над переправою виднівся дим.

Теги: Кримський міст вітер влада Крим вибух

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