У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі

російська ядерна зброя вже їде в Білорусь

Держдеп США заявив, що розміщення «ядерної» зброї в Білорусі вкотре доводить безвідповідальність РФ

Офіційний Вашингтон засудив домовленості між Москвою і Мінськом щодо розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

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З відповідною заявою виступив на брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми рішуче засуджуємо ці домовленості. Це останній приклад безвідповідальної поведінки Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну понад рік тому», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

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За його словами, Сполучені Штати чітко наголошували Росії, що використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в розв’язаній нею війні «призведе до тяжких наслідків».

Водночас представник Державного департаменту зазначив, що на цей час США не спостерігають жодних ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї та не вважають необхідними зміни у розташуванні своїх стратегічних ядерних сил.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.