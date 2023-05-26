Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі
російська ядерна зброя вже їде в Білорусь
фото з відкритих джерел

Держдеп США заявив, що розміщення «ядерної» зброї в Білорусі вкотре доводить безвідповідальність РФ

Офіційний Вашингтон засудив домовленості між Москвою і Мінськом щодо розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

З відповідною заявою виступив на брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми рішуче засуджуємо ці домовленості. Це останній приклад безвідповідальної поведінки Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну понад рік тому», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, Сполучені Штати чітко наголошували Росії, що використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в розв’язаній нею війні «призведе до тяжких наслідків».

Водночас представник Державного департаменту зазначив, що на цей час США не спостерігають жодних ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї та не вважають необхідними зміни у розташуванні своїх стратегічних ядерних сил.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

Читайте також: Білорусь причетна до викрадення дітей з України – прокуратура
Теги: Білорусь зброя Олександр Лукашенко ядерна зброя Вашингтон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка Ольга Котлицька та її колеги і співвітчизниці створили у Німеччині радіопрограму для росіян
«Щоби окупантам було зручно нас слухати». Як українки у Німеччині роблять радіо для росіян Інформаційний фронт
12 травня, 15:55
Цай Мін-єн
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
4 травня, 16:32
За словами генерала, Україна отримала близько 600 видів озброєнь від країн НАТО та інших держав
«Срібна куля» проти окупантів: Україна має майже все для успішного контрнаступу
12 травня, 13:06
Кількість військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі значно менша, ніж це було ще кілька місяців тому
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
1 травня, 20:01
Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї
Президент ПАР відреагував на звинувачення у постачанні зброї Росії
12 травня, 08:08
Диктатор Лукашенко може відвідати США вже у вересні 2023 року
Легалізація Лукашенка. Гутерріш запросив диктатора на саміт ООН в Нью-Йорку
12 травня, 15:18
Зеленський під час свого візиту до Великої Британії зустрівся із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком
Зеленський має гарні новини з європейського турне, СБУ оголосила підозру Фірташу. Головне за 15 травня
15 травня, 21:36
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться контрнаступу ЗСУ
«Це найбільша дезінформація». Лукашенко панікує через контрнаступ ЗСУ
18 травня, 12:36
Лукашенко намагається не перестаратися зі своєю хворобою
Ексрозвідник розкрив таємницю хвороби Лукашенка
20 травня, 21:25

Політика

Америка запровадила санкції проти ватажка ПВК «Вагнера» у Малі
Америка запровадила санкції проти ватажка ПВК «Вагнера» у Малі
У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі
У Держдепі США відреагували на розміщення ядерної зброї в Білорусі
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
Україна відкриє посольство в Руанді – Кулеба
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ
Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
23K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
17K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
12K
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
8866
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ
6860
У могутність Путіна вже не вірять. Одкровення Пригожина

Новини

26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25
ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Вчора, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Вчора, 05:11

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту