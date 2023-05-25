«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка

повідомляють про вибухи у Бердянську

Окупанти повідомили про гучні вибухи у Бердянську

В окупованому Бердянську потужний вибух. Про це повідомляють ЗМІ.

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«Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300», – повідомила Бердянська ГВА.

Також про вибухи на околиці міста повідомила призначена РФ «влада» Бердянська.

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Що саме підірвано, за їхньою інформацією, наразі невідомо, але на місці «вже працюють екстрені та оперативні служби».

Раніше повідомлялося, що у російському місті Бєлгород на проїжджу частину впав вибуховий пристрій. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявила про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина.

Також так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у ніч проти 25 травня було відбито нову атаку безпілотників на Севастополь.

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Зокрема у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа.

До слова, бійці Нацгвардії в четвер, 25 травня, знищили з ПЗРК один російський штурмовик Су-25 і серйозно пошкодили другий.