Головна Новини
search button user button menu button

«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
повідомляють про вибухи у Бердянську
фото з відкритих джерел

Окупанти повідомили про гучні вибухи у Бердянську

В окупованому Бердянську потужний вибух. Про це повідомляють ЗМІ.

«Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300», – повідомила Бердянська ГВА.

Також про вибухи на околиці міста повідомила призначена РФ «влада» Бердянська.

Що саме підірвано, за їхньою інформацією, наразі невідомо, але на місці «вже працюють екстрені та оперативні служби».

Раніше повідомлялося, що у російському місті Бєлгород на проїжджу частину впав вибуховий пристрій. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявила про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина. 

Також так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у ніч проти 25 травня було відбито нову атаку безпілотників на Севастополь.

Зокрема у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа.

До слова, бійці Нацгвардії в четвер, 25 травня, знищили з ПЗРК один російський штурмовик Су-25 і серйозно пошкодили другий. 

Читайте також: На Київщині військові розгорнули додаткові блокпости: що відомо
Теги: вибух місцева влада Севастополь безпілотник Бєлгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди, здатні боротися з путінським режимом мають велику підтримку на території РФ
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
Вчора, 12:27
Вибухи нібито пролунали на півночі Севастополя
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Севастополь
Вчора, 06:29
Маргарита Симоньян: «Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки»
Щодня по дві години. Пропагандистка вигадала, як росіяни мають допомагати армії Путіна
23 травня, 15:49
Окупанти атакували Запоріжжя
У Запоріжжі пролунали вибухи
22 травня, 03:52
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
19 травня, 09:23
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
11 травня, 09:17
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
3 травня, 16:49
В окупованому Токмаку пролунали вибухи: ЗСУ влучили у ворожу ціль
В окупованому Токмаку пролунали вибухи: ЗСУ влучили у ворожу ціль
2 травня, 01:29
Масштабна пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі
«Бавовна» в окупованому Криму: пожежі присвоєно найскладніший рівень (відео)
29 квiтня, 07:28

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
23K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
22K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
12K
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
8566
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ

Новини

Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25
ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Вчора, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Вчора, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту