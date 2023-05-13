В Києві та області лунають вибухи

Уночі 13 травня Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області

Роботу ППО фіксують моніторингові групи. У північних і центральних областях зберігається загроза атаки, також тривоги лунають на Заході.

Станом на 3:35 повітряна тривога в Києві та області, а ще в низці регіонів триває. Якщо у вашій області оголошено тривогу – пройдіть в укриття і перебувайте там допоки повторна сирена не сповістить про відбій.

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«Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких», – наголосили в Київській ОВА.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 13 травня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

Зокрема у Києві на території Олександрівської лікарні вибухнув автомобіль швидкої медичної допомоги.