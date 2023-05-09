Уламки російської ракети впали на будинок у Дніпрі, є постраждалі

Уночі на Сході України було збито вісім ворожих ракет

На третьому поверсі будинку було виявлено бойову частину ракети

Уночi вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» збили всi вісім ракет, якi рашисти спрямували на Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Уламки російської ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Унаслідок цього поранена 32-річна жінка, вона шпиталізована.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

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На третьому поверсі виявлено бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців були евакуйовані. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Лисак повідомив, що також неспокійно було на Нікопольщині. По самому Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири – пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Так, близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід».

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Близько 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). Знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555