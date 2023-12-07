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На Київщині дівчата жорстоко побили неповнолітню: розпочато розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині дівчата жорстоко побили неповнолітню: розпочато розслідування
Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства
фото: Нацполіція

Потерпіла знаходиться у лікарні

Поліцейські Київщини розслідують побиття неповнолітньої з Рокитного на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць.

«Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень», – зазначили в поліції.

Потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.1 ст.296 ККУ).

Нагадаємо, раніше у Коростені в Житомирській області 28 квітня група чоловіків побили доньку з матір'ю, через те, що їхній автомобіль начебто заважав нападникам. 

Теги: бійка діти поліція

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