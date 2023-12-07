На Київщині дівчата жорстоко побили неповнолітню: розпочато розслідування

Потерпіла знаходиться у лікарні

Поліцейські Київщини розслідують побиття неповнолітньої з Рокитного на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць.

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«Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень», – зазначили в поліції.

Потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.1 ст.296 ККУ).

Нагадаємо, раніше у Коростені в Житомирській області 28 квітня група чоловіків побили доньку з матір'ю, через те, що їхній автомобіль начебто заважав нападникам.