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У столичному метрополітені та підрозділах КМДА проходять обшуки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному метрополітені та підрозділах КМДА проходять обшуки
фото: пресслужба МВС

Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість»

Сьогодні, 13 грудня, правоохоронці проводять обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість»(ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Як повідомлялося, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Від сьогодні, 13 грудня, у столиці між станціями метро «Теремки»–«Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів.

Теги: обшук поліція метро

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