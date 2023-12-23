У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

Офіційної інформації від влади щодо наслідків вибухів наразі немає

Сьогодні вдень у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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«У Дніпрі чутно звуки вибухів», – написало видання о 13:41.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України поінформували про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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Офіційної інформації від влади щодо наслідків вибухів наразі немає

Зазначимо, що станом на момент публікації на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що в суботу, 23 грудня, вранці під час повітряної тривоги було збито два ворожі безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Перед цим повідомлялося про вибухи у Кривому Розі.

Крім того, приблизно о 10-й годині в суботу у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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Згодом влада повідомила, що Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом. Цілі знищено над Кропивницьким та Олександрійським районами. Уламки пошкодили дахи будинків, паркани, авто.

До слова, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.