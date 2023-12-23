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У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Офіційної інформації від влади щодо наслідків вибухів наразі немає

Сьогодні вдень у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

«У  Дніпрі чутно звуки вибухів», – написало видання о 13:41.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України поінформували про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Офіційної інформації від влади щодо наслідків вибухів наразі немає

Зазначимо, що станом на момент публікації на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу. 

Нагадаємо, що в суботу, 23 грудня, вранці під час повітряної тривоги було збито два ворожі безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Перед цим повідомлялося про вибухи у Кривому Розі.

Крім того, приблизно о 10-й годині в суботу у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Згодом влада повідомила, що Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом. Цілі знищено над Кропивницьким та Олександрійським районами. Уламки пошкодили дахи будинків, паркани, авто.

До слова, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Теги: Дніпро вибух тривога

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