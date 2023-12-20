Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
Ханукія на майдані Незалежності в Києві
фото: Reuters

Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження волі

У Києві затримали чоловіка, який на Майдані Незалежності справив малу нужду на ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки. Про це повідомила поліція Києва.

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент», – йдеться в повідомленні.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Порушником виявився мешканець Київщини, 1988 року народження
Порушником виявився мешканець Київщини, 1988 року народження
фото: Поліція Києва

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору. Зазвичай цей світильник, який запалюють впродовж восьми днів святкування Хануки, встановлюють безпосередньо перед святом. Цьогоріч Ханука 5783 (2023) тривала з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.

Читайте також: Сьогодні розпочинається святкування Хануки: традиції та звичаї
Теги: чоловік поліція монумент штраф Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота бізнесу у комендантську годину. Чому влада закриває очі?
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
10 грудня, 12:21
Маршрут з «Теремків» до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн
Метро на Теремки зупинилося. Столична влада придумала компенсацію киянам
14 грудня, 20:02
Дубінський перебуватиме в СІЗО до 12 січня
Мін’юст повідомив, у яких умовах перебуває Дубінський в СІЗО
22 листопада, 08:31
Ремонтні бригади проводять аварійно-відновлювальні роботи
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
25 листопада, 10:47
Кирила Кернеса викликали на допит 4 грудня
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
29 листопада, 15:21
Коломийський міськрайонний суд виніс солдату суворий вирок
На Франківщині солдат утік із військової частини «на лікування» – чим усе завершилося
3 грудня, 15:57
Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства
На Київщині дівчата жорстоко побили неповнолітню: розпочато розслідування
7 грудня, 12:19
Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів
Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів
8 грудня, 14:04
Тунелі столичного метро підтоплені
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
14 грудня, 08:07

Новини

Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
До Києва прибув новий посол Польщі
До Києва прибув новий посол Польщі
Правоохоронці оцінили небезпеку затоплення метро на Деміївці (фото)
Правоохоронці оцінили небезпеку затоплення метро на Деміївці (фото)
Із аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак (відео)
Із аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак (відео)
«Слуга народу» виключила з Київської облради поплічників Дубінського
«Слуга народу» виключила з Київської облради поплічників Дубінського
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
31K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
18K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
16K
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії
14K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
14K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
18 грудня, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
18 грудня, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
18 грудня, 06:55

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua