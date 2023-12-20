Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва

Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження волі

У Києві затримали чоловіка, який на Майдані Незалежності справив малу нужду на ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки. Про це повідомила поліція Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент», – йдеться в повідомленні.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Порушником виявився мешканець Київщини, 1988 року народження фото: Поліція Києва

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору. Зазвичай цей світильник, який запалюють впродовж восьми днів святкування Хануки, встановлюють безпосередньо перед святом. Цьогоріч Ханука 5783 (2023) тривала з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.