Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження волі
У Києві затримали чоловіка, який на Майдані Незалежності справив малу нужду на ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки. Про це повідомила поліція Києва.
«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент», – йдеться в повідомленні.
Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору. Зазвичай цей світильник, який запалюють впродовж восьми днів святкування Хануки, встановлюють безпосередньо перед святом. Цьогоріч Ханука 5783 (2023) тривала з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.
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