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«Укрзалізниця» запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» у пік перевезень вводить поїзд «Львів – Рахів»

29 грудня «Укрзалізниця» запустить ще один регіональний поїзд із Львова. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» у пік перевезень вводить поїзд «Львів – Рахів».

«Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст», – йдеться у повідомленні.

Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, і слідуватиме за маршрутом:

  • Івано-Франківськ 17:39 – 17:43,
  • Яремче 19:10 – 19:14,
  • Татарів-Буковель 19:39 – 19:41,
  • Ворохта 19:52 – 19:56,
  • Ясіня 20:34 – 20:36,
  • Кваси 20:59 – 21:01,
  • прибуття до Рахова о 21:19.

«Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін», – зазначили в Укрзалізниці.

У Львові на цей поїзд можна пересісти з наступних поїздів:

  • №79 Дніпро (22:06) – Київ (05:42 - 06:10) – Львів (12:59),
  • №86 Запоріжжя (18:48) – Львів (14:15)
  • №63 Харків (22:38) – Київ (05:35 – 06:35) – Львів (13:39).

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів у гори України до різдвяно-новорічних свят.

До слова, у грудні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних. З’явиться новий потяг із Дніпра до польського міста Хелм та прямий поїзд до Відня.

Як повідомлялося, Україна та Польща домовилися про перетин кордону вантажівками за допомогою залізничного транспорту. Тепер цей маршрут буде використовуватися на постійній основі.

Теги: Буковель Україна потяг Львів Дніпро Укрзалізниця Запоріжжя

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