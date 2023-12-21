В університеті Праги сталася стрілянина: є загиблі (відео)
Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету
Сьогодні під вечір, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Про це повідомляє поліція Чехії.
Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста.
«Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в університеті на площі Ян Палах», – йдеться в заяві.
Вся площа та прилегла територія повністю закрита.
Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух, повідомило чеське інформагентство ČTK.
На опублікованих у мережі фото з місця подій видно, як студенти рятуються від стрілка. Дехто навіть заліз на дах будівлі.
Згодом поліція повідомила, що стрілка ліквідували, є кілька загиблих та десятки поранених.
Як повідомлялося, у гімназії російського міста Брянськ восьмикласниця відкрила стрілянину, унаслідок чого є загиблі та поранені. Наприкінці дівчина застрелила себе.
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