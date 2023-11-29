Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит

Кернес заявив, що 4 грудня надасть поліції докази, що група посадовців Харківської міськради реалізувала план захоплення влади в місті

Старшого сина померлого ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила викликали на допит в поліцію. Про це він повідомив у Facebook.

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«Інформую, що Головне слідче управління Національної поліції України викликало мене на допит як свідка в кримінальному провадженні. Я радий, що правоохоронні органи готові провести обʼєктивне розслідування», – йдеться в повідомленні.

Кернес зазначив, що 4 грудня поліції буде надана вся необхідна документація, яка підтверджує те, що група посадових осіб Харківської міської ради протягом вересня-грудня 2020 року розробила й реалізувала план захоплення влади в Харкові.

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Нагадаємо, Кирило Кернес в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте». За словами чоловіка, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

За словами сина Кернеса, з того моменту, як Геннадій Кернес був доправлений до німецької клініки «Шаріте», тобто 16 вересня 2020 року, посадовці Харківської міської ради «здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови», яким був на той момент Геннадій Кернес. Це, за його словами, робилося з метою захоплення влади у місті.

Також Кернес звинуватив харківську владу в ігноруванні пам’яті батька.