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У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів: місто атакували БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів: місто атакували БпЛА
Більше 10 вибухів пролунало у Дніпрі
фото: ДС Новини Дніпра

Після вибухів у Дніпрі виникла пожежа

У ніч на 17 липня російська окупаційна армія атакує Дніпро «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», – пише Лисак.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла пожежа.

Зазначається, що пожежа розгорілася після влучання в одному із районів міста.

Небо над Дніпром
Небо над Дніпром
фото: телеграм-канал Дніпро Оперативний

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: пожежа вибух Дніпро безпілотник

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