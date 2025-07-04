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В окупованих Донецьку, Харцизьку та Макіївці пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованих Донецьку, Харцизьку та Макіївці пролунали вибухи
На території окупованої Донеччини було гучно
скріншот з відео

У Харцизьку після вибухів здійнявся дим

У ніч на 4 липня в окупованих з 2014 року Донецьку, Харцизьку та Макіївці пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Mash на Донбассе».

В Донецьку, Харцизьку та Макіївці мешканці чули декілька вибухів. Пишуть, що у Харцизьку здійнявся дим після удару.

Деталей про атаки наразі немає. Офіційних коментарів від так званої влади теж.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: окуповані території вибух Донеччина Донецьк

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