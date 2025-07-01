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Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі
В Окупованому Луганську продунали вибухи, виникли пожежі
скріншот з відео

Масштабні пожежі розгорілися у декількох районах Луганська

У ніч на 1 липня тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. У місті виникли пожежі, є прильоти. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що в окупованому Луганську прогриміли вибухи – росіяни заявили про атаку безпілотників. Відомо, що у декількох районах міста виникли масштабні пожежі.

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За попередньою інформацією, внаслідок влучання у Луганську палає нафтобаза.

Крім того, дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, які окуповані з 2014 року.

Раніше вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку. Окупанти пишуть про ракетну атаку. Про це повідомляє «Главком».

Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники. Ймовірно, є прильоти в районі металургійного заводу, там видно пожежу.

Нагадаємо, російська терористична армія не прорвалася на Дніпропетровщину. Наразі тривають бої поблизу адмінмежі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

«На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – йдеться у заяві.

До слова, російська армія вдень у суботу, 28 червня, атакувала Дніпро експериментальною керованою авіабомбою, що здатна летіти на відстань понад 100 кілометрів. Ймовірно, йдеться про «Гром-1».

Теги: пожежа окуповані території вибух Луганськ

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