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«Варварство». New York Post випустила обкладинку з вбитим на Херсонщині однорічним хлопчиком

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Варварство». New York Post випустила обкладинку з вбитим на Херсонщині однорічним хлопчиком
Випуск за 11 липня 2025 року
обкладинка New York Post

New York Post: Москва перетворює Херсон на «зону людського сафарі»

Одна з найбільших американських газет New York Post, відома своєю підтримкою Республіканської партії, у випуску за 11 липня розмістила на обкладинці фото тіла однорічного хлопчика, який загинув вчора на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона у селі Правдине. Про це передає «Главком».

«Варварство. Путінський жах: як російський дрон полював і стратив однорічну дитину», – зазначається на обкладинці.

«Варварство». New York Post випустила обкладинку з вбитим на Херсонщині однорічним хлопчиком фото 1

«Сьогоднішня обкладинка: українського малюка підірвав російський безпілотник під час цілеспрямованої атаки, коли він грався на вулиці. Москва перетворює Херсон на «зону людського сафарі», – йдеться у підписі до обкладинки на сторінці видання у соцмережі Х.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик. Окупанти атакували з ударного дрона оселю, де малюк перебував разом із прабабусею. Іграшки загиблої дитини розкидало вибуховою хвилею по вулиці.

До слова, загалом понад 2,5 тисячі українських дітей вбили та поранили російські терористи з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Звісно, всі ці цифри не є точними. І вони між собою часто різняться. Бо встановити реальну кількість постраждалих дітей до кінця війни буде складно, або й неможливо. Сьогодні в України немає змоги отримати повну інформацію про те, що відбувається на окупованій території.

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Теги: окупанти війна путін Херсон безпілотник

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