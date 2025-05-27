У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми

Наразі чоловіку повідомлено про підозру

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку, який намагався підпалити храм в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався 22 травня. До поліції надійшла інформація про злочин, і завдяки оперативним заходам працівникам відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 вдалося встановити особу зловмисника.

«У ході слідства зʼясовано, що чоловік підпалив гніт пластикової ємності, наповненої горючою речовиною, після чого кинув її у напрямку вхідних дверей храму. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, майно не пошкоджено», – зазначили правоохоронці.

фото: ГУ НП в Дніпропетровській області

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

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