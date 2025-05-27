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У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
фото: Національна поліція України

Наразі чоловіку повідомлено про підозру

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку, який намагався підпалити храм в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався 22 травня. До поліції надійшла інформація про злочин, і завдяки оперативним заходам працівникам відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 вдалося встановити особу зловмисника.

«У ході слідства зʼясовано, що чоловік підпалив гніт пластикової ємності, наповненої горючою речовиною, після чого кинув її у напрямку вхідних  дверей храму. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, майно не пошкоджено», – зазначили правоохоронці.

У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми фото 1
фото: ГУ НП в Дніпропетровській області

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, мешканець Дніпра влаштував автоцвинтар серед багатоповерхівок. Місцевий житель четвертий рік звозить та залишає стояти просто неба старі легковики, мікроавтобуси та навіть вантажівки. Їх тут зібралося вже більше десятка. Люди кажуть: неодноразово просили чоловіка прибрати машини, звертались і до міської інспекції з паркування.

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Теги: Дніпро церква поліція

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