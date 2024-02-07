У Дрогобичі на Львівщині прогриміли вибухи

В Україні оголошена повітряна тривога

Сьогодні зранку, 7 лютого, у місті Дрогобич Львівської області під час масованої ракетної атаки РФ прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив голови Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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«Вибухи у Дрогобичі», – написав він.

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

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Нагадаємо, вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна

Згодом у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працює ППО.