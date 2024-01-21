У Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми

Унаслідок вибуху травмовано 34-річного водія

У суботу, 20 січня, в Дніпрі вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє людей. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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«Близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано 34-річного водія.

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За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Всі обставини зʼясовують правоохоронці.

За інформацією місцевого телеканалу «11 канал», постраждалому чоловіку відірвало ногу.

Нагадаємо, у суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

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Раніше в Польщі в районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига-Чернівці.

Як повідомлялося, 10 січня, у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію було значно ускладнено рух транспорту.