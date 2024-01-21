Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми
За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету
фото: поліція Дніпропетровської області

Унаслідок вибуху травмовано 34-річного водія

У суботу, 20 січня, в Дніпрі вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє людей. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

«Близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано 34-річного водія.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. 

Всі обставини зʼясовують правоохоронці. 

За інформацією місцевого телеканалу «11 канал», постраждалому чоловіку відірвало ногу.

Нагадаємо, у суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Раніше в Польщі в районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига-Чернівці.

Як повідомлялося, 10 січня, у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію було значно ускладнено рух транспорту.

Теги: вибух автомобіль поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
24 грудня, 2023, 02:20
Обласна ОВА повідомляє про щонайменше 6 вибухів
Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині
8 сiчня, 09:06
Росіянку Людмилу Авдюхіну затримали у Аргентині
В Аргентині поліція спіймала зухвалу російську аферистку
3 сiчня, 12:37
На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки
На Київщині підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки
30 грудня, 2023, 16:55
Жителі Севастополя повідомили про п'ять вибухів у місті
Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів
28 грудня, 2023, 06:17
У Шегині в черзі на виїзд з Україні 200 легкових автівок
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
30 грудня, 2023, 09:41
Патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився і намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями
В Івано-Франківську затримано учасника «Х-Фактора» – ЗМІ
9 сiчня, 11:57
На Бердянськом після вибухів видніються стовпи диму
Окупований Бердянськ здригнувся від вибухів
13 сiчня, 08:25
У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі
ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
13 сiчня, 13:02

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8249
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7266
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua