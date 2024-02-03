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Хто стоїть за атакою на нафтопереробний завод у РФ? Деталі нічної «бавовни»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто стоїть за атакою на нафтопереробний завод у РФ? Деталі нічної «бавовни»
Російські пожежники приборкували вогонь на НПЗ «Лукойл» у Волгограді
фото: російські ЗМІ

Два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти

Сьогоднішня «бавовна» на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ. Про це повідомили джерела «Главкома».

Зазначається, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

«СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. «Бавовни» на російських НПЗ триватимуть», – стверджує джерело.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого в результаті падіння дрона сильна пожежа сталася у російському Волгограді. На площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. 

Крім того, вночі у російському Воронежі було чути вибух, працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника. Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа. 

Сьогодні вранці міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. 

До відома, наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Теги: росія СБУ безпілотник вибух пожежа завод

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