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У Києві пролунали вибухи: в місті працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи: в місті працює ППО
У Києві активно працює ППО
фото ілюстративне

В Україні оголошено повітряну тривогу

У Києві пролунали потужні вибухи. В місті працює ППО. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попереджали про крилаті ракети під Києвом та зазначали, що буде робота ППО.

Про вибухи повідомив і мер столиці Віталій Кличко.

У Києві пролунали вибухи: в місті працює ППО фото 1

О 7:42 у місті повторно пролунали вибухи. 

Нагадаємо, вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. 

Як повідомлялося, уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях», – повідомив очільник ОВА.

У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.

Теги: окупанти Віталій Кличко тривога

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