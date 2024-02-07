У Києві пролунали вибухи: в місті працює ППО
В Україні оголошено повітряну тривогу
У Києві пролунали потужні вибухи. В місті працює ППО. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.
Повітряні сили попереджали про крилаті ракети під Києвом та зазначали, що буде робота ППО.
Про вибухи повідомив і мер столиці Віталій Кличко.
О 7:42 у місті повторно пролунали вибухи.
Нагадаємо, вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна
«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.
Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією.
Як повідомлялося, уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях», – повідомив очільник ОВА.
У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.
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