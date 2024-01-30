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Одна з областей України завершила процес декомунізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одна з областей України завершила процес декомунізації
У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник
фото: Telegram/Максим Козицький

Після повномасштабного вторгнення місцева влада почала активно позбавлятися радянських та російських пам'ятників

У Львівській області повністю завершили процес декомунізації, що сталося вперше в Україні. Нещодавно там демонтували останній радянський пам’ятник. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Останній радянський пам'ятник прибрали в Лопатинській громаді Львівщини. За словами очільника ОВА, всі пам'ятники демонтували не коштом обласного бюджету. Це робили з допомогою небайдужих місцевих жителів.

«Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації», – написав Козицький. 

Зазначимо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, які узаконювали процес декомунізації. За позовом Міністерства юстиції України окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України.

У січні 2015 року Міністерство культури України підтримало ініціативи щодо демонтажу пам'ятників, пов'язаних із комуністичними діячами по всій Україні. Після цього розпочали організовано їх прибирати.

Раніше жителі міста Червоноград Львівської області висловилися проти того, щоб змінювати назву міста.

До слова, демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу в Києві завершився.

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Теги: Львівщина Львів декомунізація пам'ятник

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