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Три інциденти за три дні: як російські літаки намагаються літати під санкціями

Катерина Іванова
glavcom.ua
Три інциденти за три дні: як російські літаки намагаються літати під санкціями
Літак S7 Airlines
фото з відкритих джерел

S7 Airlines, як і інші російські авіакомпанії, з 2022 року через санкції офіційно не отримують запчастини для літаків західного виробництва

Відразу три інциденти за три дні трапилися з літаками найбільшої приватної російської авіакомпанії S7 Airlines. Про це повідомляє Аvianews.

29 січня у авіалайнера Airbus A320 з реєстрацією RA-73405 на висоті 1,2 км відмовив один із двох двигунів під час посадки в аеропорту Домодєдово. На аеродромі оголошувалась тривога, проте за кілька хвилин повітряне судно приземлилося. Літак виконував рейс із Омська.

27 січня в Домодєдово на двох авіалайнерах S7 Airlines стався помпаж двигунів. Помпаж - зривний режим роботи двигуна, при якому його тяга падає, з'являється вібрація і можуть виникати язики полум'я. Робота двигуна в такому режимі може призвести до його руйнування.

Помпаж стався літаками Boeing 737-800 з номерами RA-73411 і RA-73665 під час зльоту. У борту RA-73411 виник помпаж одного двигуна, біля борту RA-73665 – відразу на двох силових установках. Обидва авіалайнери перервали зліт і зарулили на стоянку.

S7 Airlines, як і інші російські авіакомпанії, з 2022 року через санкції офіційно не отримують запчастини для літаків західного виробництва. Для підтримки льотної придатності авіалайнерів вони використовують деталі, які поставлені неофіційним шляхом, що може впливати на якість технічного обслуговування.

У січні стало відомо, що S7 Airlines має намір скоротити сотні співробітників у Москві через зменшення кількості польотів: авіакомпанія може звільнити 13-15% персоналу в столиці Росії.

Видання повідомляє, що через складнощі з американськими двигунами Pratt & Whitney S7 Airlines приземлила 13 літаків Airbus A320neo та А321neo. У Росії ці двигуни не ремонтують, а полагодити їх за кордоном або купити запасні силові установки неможливо через санкції.

Нагадуємо, ЄС продовжив економічні санкції проти Росії. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

«Вони охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій» – йдеться у заяві.

Повідомляється, що ЗСУ знищили російський Су-34. Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Читайте також: Що не так з антиросійськими санкціями?
Теги: тривога робота літак імпорт санкції росія

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