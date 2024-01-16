У Воронежі введено стан надзвичайної ситуації

У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів

Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи

У ніч проти 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському Воронежі запровадили стан надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер Воронежа Вадим Кстенін та росЗМІ.

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У повідомленнях зазначається, що «режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів». Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

Як повідомлялося, у ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів.

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Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.

Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром.