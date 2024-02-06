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Окупанти вдарили по Харківщині: зруйнований готель, під завалами людина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харківщині: зруйнований готель, під завалами людина
фото ілюстративне

Уночі в Харківській області було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: двох жінок та чоловіка», – написав Синєгубов.

За його словами, також є загоряння фасаду магазину. Триває ліквідація наслідків ударів.

Перед цим у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу обстрілу С-300.

Нагадаємо, увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов.

«Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.

Раніше, увечері 2 лютого, у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. 

Теги: окупанти готель Олег Синєгубов Харківщина вибух

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