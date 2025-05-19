РФ штурмує кордон: ДПСУ повідомила, де найскладніша ситуація

Демченко зазначив, що окупанти не припиняються ворожі обстріли із застосуванням керованих авіаційних бомб з авіації у напрямку Сумської області

Росія активізувала штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Найскладніша оперативна ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує «Главком».

За словами речника, попри всі намагання, окупантам не вдається прорватися завдяки хоробрості українських захисників, які тримають оборону на передових позиціях: «Це Сумщина і Харківщина. Але щоденно можу зазначити, що ворог не припиняє тиснути у напрямку Краматорська. Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій».

Андрій Демченко зазначив, що окупанти не припиняються ворожі обстріли із застосуванням керованих авіаційних бомб з авіації у напрямку Сумської області. Також на цьому напрямку росіяни застосовують малі штурмові групи для того, щоб розширити зону боїв уже на території України.

«Якщо окремо знову ж прив’язатися до Сумської області, то відтинок у напрямку населених пунктів Басівка, Журавка – це ті ділянки, де ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп і, на жаль, бачимо, що він намагається розширити цю зону фактично і по прилеглих територіях», – пояснив речник.

Зазначається, що у Харківській області найінтенсивніше спроби російських штурмів відбуваються у напрямку Вовчанську.

До слова, на Сумщині продовжується евакуація населення з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти області. За останню добу найбільш інтенсивні обстріли в області були зафіксовані у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.