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Рівненщина: знайдено повішеною 13-річну дівчинку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Рівненщина: знайдено повішеною 13-річну дівчинку
Усі обставини події встановлюються
фото з відкритих джерел

Правоохоронці розглядають версію про самогубство

На Рівненщині сім’я знайшла повішаною свою 13-річну доньку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

Про трагічний випадок родина повідомила до поліції.

«За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка за місцем проживанням скоїла самогубство шляхом повішання: медики, які прибули на виклик констатували її смерть», – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із позначкою самогубство).

Усі обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в Рівненській області 80-річна бабуся намагалася вчинити самогубство, стрибнувши у криницю. Глибина колодязя – понад 10 метрів.

Нагадаємо, 31 березня у центрі Львова чоловік загинув під трамваєм. Правоохоронці розглядають версію про самогубство.

А у Хмельницькому чоловік вчинив самогубство в ТЦК під час проходження військово-лікарської комісії.

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Теги: самогубство смерть дитина поліція Рівненщина

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