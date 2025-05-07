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У Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина
Загиблій було 25-26 років
фото: соціальні мережі

Інцидент трапився на вулиці Ревуцького

Увечері понеділка, 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка. За попередньою інформацією, мова йде про самогубство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OBOZ.UA.

Інцидент трапився на вулиці Ревуцького. За даними джерел, жінка стрибнула з 13 поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Відомо, що загиблій було 25-26 років, вона народилась у 1999 році.

За інформацією з київських Telegram-каналів, перед падінням дівчина забігла до під’їзду, піднялася на загальний балкон і зістрибнула вниз.

Крім того, деякі ЗМІ повідомляють, що вона нібито тікала від батька та чоловіка, які намагалися її зупинити, але не встигли. Водночас ця версія наразі офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, у Києві жінка впала з Пішохідного мосту в Дніпро. Її витягли з річки, але реанімувати не змогли. Як передає «Главком», про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Києві.

Її знайшли на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту і за 50 метрів від берега. Коли її дістали з води, їй намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, але вона не вдалася. Жінка померла.

Раніше ми писали, що у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Про це інформує «Главком» з посиланням на поліцію області.

Зазначається, що коли приїхали поліцейські, то на них вже чекала «швидка допомога», однак дитини на місці падіння не було. Виявилося, що матір спустилася з квартири, забрала свого сина з численними травмами додому та зачинилася зсередини. За деякий час жінка впустила до квартири медичних працівників. Хлопчик лежав на ліжку весь у крові з великою гематомою на голові та постійно плакав. Медики доправили його до реанімаційного відділення.

Теги: трагедія Київ самогубство

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