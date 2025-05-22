Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина хоче взяти на службу одна з частин: що каже суд

Екскомандир є фігурантом справи про замовчування масового СЗЧ бійцями бригади

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У ході судового засідання зʼявилась інформація, що одна з військових частин готова взяти до себе на службу Рюмшина. Прокурор зазначив, що, на його думку, наразі це неможливо.

Адвокат Дмитра Рюмшина клопотав про відвід прокурорів у справі екскомандира, однак суд йому відмовив. Також захист просив переглянути ухвалу суду першої інстанції про запобіжний захід – тримання під вартою та заставу у 30 млн грн. За словами адвоката, розмір застави є неправомірним.

Нагадаємо, 20 січня працівники ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. За словами правоохоронців, він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями. Пізніше суд обрав запобіжний захід Рюмшину у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо про випадки дезертирства серед українських військових, які проходили навчання на території Франції.

До слова, про намір взяти на поруки Рюмшина заявила народна депутатка Людмила Буймістер, яка нині служить у лавах Сил Оборони. Раніше депутати звернулися до Державного бюро розслідувань через порушення презумпції невинуватості щодо військового.