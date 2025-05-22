Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина хоче взяти на службу одна з частин: що каже суд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина хоче взяти на службу одна з частин: що каже суд
Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади на судовому засіданні
фото: Суспільне

Екскомандир є фігурантом справи про замовчування масового СЗЧ бійцями бригади

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У ході судового засідання зʼявилась інформація, що одна з військових частин готова взяти до себе на службу Рюмшина. Прокурор зазначив, що, на його думку, наразі це неможливо.

Адвокат Дмитра Рюмшина клопотав про відвід прокурорів у справі екскомандира, однак суд йому відмовив. Також захист просив переглянути ухвалу суду першої інстанції про запобіжний захід – тримання під вартою та заставу у 30 млн грн. За словами адвоката, розмір застави є неправомірним.

Нагадаємо, 20 січня працівники ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. За словами правоохоронців, він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями. Пізніше суд обрав запобіжний захід Рюмшину у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо про випадки дезертирства серед українських військових, які проходили навчання на території Франції.

До слова, про намір взяти на поруки Рюмшина заявила народна депутатка Людмила Буймістер, яка нині служить у лавах Сил Оборони. Раніше депутати звернулися до Державного бюро розслідувань через порушення презумпції невинуватості щодо військового.

Читайте також:

Теги: суд Дмитро Рюмшин Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анна зі своєю мамою Валентиною Підвербною у суді
У матері, яка народила у 65 років, суд відібрав доньку
20 травня, 17:57
Росіяни взяли в полон Дженкінса та жорстко його допитували
Суд РФ виніс вирок австралійцю, який воював на боці України
17 травня, 06:42
Адвокат Ілля Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржене
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
16 травня, 16:28
Троє людей стверджують, що виконали умови для отримання коштів, але Маск їм так і не заплатив, тож закидають йому шахрайство
Маск не виплатив виборцям обіцяні гроші за підтримку Трампа: вони пішли до суду
16 травня, 08:32
Шейнбаун: Позов уже подано
Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки
10 травня, 03:58
Віра Калинчук затримана із партією синтетичного наркотика
На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю
7 травня, 18:31
Тома Жоллі заперечував, що мав намір когось образити церемонією відкриття Олімпіади
Сім осіб отримали вироки за погрози режисеру церемонії відкриття Олімпіади-2024
6 травня, 13:34
Марина Порошенко подала на Петра Порошенка позов до суду щодо поділу майна
Порошенки ділять майно в суді на Вінниччині. Адвокат пояснив, чому дружина експрезидента зважилася на такий крок
29 квiтня, 13:38
Марина Порошенко подала на Петра Порошенка позов до суду
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
25 квiтня, 16:10

Кримінал

Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина хоче взяти на службу одна з частин: що каже суд
Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина хоче взяти на службу одна з частин: що каже суд
Син Крупи приховав від Податкової $500 тис. в австрійському банку
Син Крупи приховав від Податкової $500 тис. в австрійському банку
На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК
На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК
Арештовано активи сина експрезидента «Мотор-Січі» Богуслаєва: деталі від СБУ
Арештовано активи сина експрезидента «Мотор-Січі» Богуслаєва: деталі від СБУ
На Донеччині чоловік шпигував за ЗСУ заради стосунків із окупанткою
На Донеччині чоловік шпигував за ЗСУ заради стосунків із окупанткою
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
77K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
65K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
42K
Трамп йде
39K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua