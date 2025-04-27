У Ванкувері автівка в'їхала в натовп на фестивалі: є жертви

Правоохоронці впевнені, що цей інцидент не був терактом

Поліція поки не розкриває причин інциденту та можливих мотивів затриманого

У Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого дев'ятеро людей загинули. За попередніми даними, цей інцидент не має ознак терористичного акту. Про це повідомляє «Главком» з посилання на CBC News.

За даними місцевої поліції, через наїзд автівки загинули дев’ять людей. Також повідомляється про травмованих, їхня точна кількість наразі невідома.

Інцидент стався близько 20:00 суботи, 26 квітня, недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.

Зазначається, що водія автомобіля затримали. Поліція поки не розкриває причин інциденту та можливих мотивів затриманого. Правоохоронці впевнені, що цей інцидент не був терактом. Вони зʼясовують причини трагедії.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Стів Рай під час брифінгу опівночі повідомив, що перехожі утримували підозрюваного до прибуття поліції. За його словами, чоловік був відомий поліції «за певними обставинами».

Рай сказав, що подія була оцінена та відстежувалась на предмет безпеки разом із зацікавленими сторонами, включаючи тих, хто відповідає за сміттєвози, які використовувалися в минулому для блокування вулиць від руху.

«Ми впевнені, що цей інцидент не був терористичним актом», – заявила поліція Ванкувера.

День Лапу Лапу названо на честь корінного борця опору на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації в 16 столітті.

Суботній захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері, і організатори сказали, що це була можливість відзначити «постійний вплив на філіппінські цінності, зокрема дух баяніхана – колективні зусилля громади».

Після жителів Південної Азії та китайців філіппінська громада є третьою за чисельністю культурною групою в Британській Колумбії. За словами статистичного управління Канади, понад 174 000 людей у ​​цій спільноті становлять 3,5 відсотка від загального населення провінції.

Нагадаємо, у Бразилії на автомагістралі BR-101 сталась моторошна ДТП. У результаті аварії на ділянці автомагістралі BR-101 Морро-дус-Кавалус у місті Пальоса було повністю знищено 21 автомобіль і чотири вантажівки.