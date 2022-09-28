В окупованому Херсоні пролунали вибухи

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Звуки чули у різних куточках міста і за межами Херсона. «У Херсоні чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.

Тим часом Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста. Інші джерела пишуть про вибухи в районі готелю «Колос» та суду в Олешках.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Як повідомлялося, Путін заборонив російським військам відступати з Херсона.