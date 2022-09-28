На Київщині завтра лунатимуть вибухи

Проведення вибухових робіт заплановано з 09:00 до 16:00

На території Білоцерківського району в Ольшаницькому родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт

У Київській області зранку 29 вересня можуть лунати вибухи. Усе через вибухові роботи в Ольшаницькому родовищі гранітів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Проведення робіт заплановано з 09:00 до 16:00.

«Завтра, 29 вересня, з 09:00 до 16:00 на території Білоцерківського району в Ольшаницькому родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Мета – виробництво щебеневої продукції», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає місцевих жителів зберігати спокій.

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