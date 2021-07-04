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    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)

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    Ольга Сумська вражена красою рідної країни - Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська вражена красою рідної країни
    Фото: Ольга Сумська/Facebook

    Акторка разом із молодшою дочкою Анною продовжує відвідувати цікаві історичні місця

    Акторка Ольга Сумська разом із молодшою дочкою Анною продовжує відвідувати цікаві історичні місця. Так, вони побували у Вишнівецькому замку-палаці на Тернопільщині – прогулялися територією, поспілкувалися із вівцями, віслюками та курми, які бігають парком. Красу місця Ольга Сумська продемонструвала на своїй сторінці у Facebook.

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    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)
    Фото: Ольга Сумська/Facebook

    «Вишнівецький палац. Архітектурна пам’ятка національного значення 18 століття. Коли зайдете з парадного входу, ви побачите неймовірний живописний краєвид! Рідненька Україна! Є рай на землі!», – написала Ольга Сумська.

    Нагадаємо, акторка вирушила на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку Аню. Напередодні вони побували у Луцьку.

    «Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тому, сьогодні в Луцьку за традицією побували в замку Любарта! Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною!», – поділилася Ольга Сумська.

    Також популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Як повідомлялося, громадські організації закликали Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі Меладзе.

    Теги: Україна Facebook актриса час
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    Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)