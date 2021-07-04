Ольга Сумська побувала у раю та зустріла там кудлатого віслючка (фото, відео)

Акторка разом із молодшою дочкою Анною продовжує відвідувати цікаві історичні місця

Акторка Ольга Сумська разом із молодшою дочкою Анною продовжує відвідувати цікаві історичні місця. Так, вони побували у Вишнівецькому замку-палаці на Тернопільщині – прогулялися територією, поспілкувалися із вівцями, віслюками та курми, які бігають парком. Красу місця Ольга Сумська продемонструвала на своїй сторінці у Facebook.

«Вишнівецький палац. Архітектурна пам’ятка національного значення 18 століття. Коли зайдете з парадного входу, ви побачите неймовірний живописний краєвид! Рідненька Україна! Є рай на землі!», – написала Ольга Сумська.

Нагадаємо, акторка вирушила на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку Аню. Напередодні вони побували у Луцьку.

«Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тому, сьогодні в Луцьку за традицією побували в замку Любарта! Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною!», – поділилася Ольга Сумська.

Також популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Як повідомлялося, громадські організації закликали Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі Меладзе.