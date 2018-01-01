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    Події в Україні

    У харківському шпиталі помер військовий-контрактник

    Він отримав поранення у зоні АТО 18 лютого
    У військовому шпиталі Харкова помер 21-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка дислокується в Яворові на Львівщині. Про це повідомляється на сторінці 24-й ОМБр на сторінці у соцмережі Facebook. Загиблого звуть Олександр Казмиров, він є уродженцем Хмельницької області. «Велике горе сталося сьогодні в
    • Сьогодні, 14:58
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    Він отримав поранення у зоні АТО 18 лютого

    У військовому шпиталі Харкова помер 21-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка дислокується в Яворові на Львівщині. Про це повідомляється на сторінці 24-й ОМБр на сторінці у соцмережі Facebook.

    Загиблого звуть Олександр Казмиров, він є уродженцем Хмельницької області.

    «Велике горе сталося сьогодні в нашій бригаді. У військовому госпіталі міста Харків від раніше отриманих поранень помер 21-річний військовослужбовець королівської бригади Казмиров Олександр із Хмельниччини», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє хмельницьке видання Всім, Олександр Казмиров є уродженцем села Щербані Старосинявського району Хмельницької області. У Харківський шпиталь потрапив після важкого поранення, яке отримав 18 лютого в зоні АТО. Весь цей час він перебував у комі і помер, не приходячи до тями.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових.

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