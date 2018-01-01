У харківському шпиталі помер військовий-контрактник

Він отримав поранення у зоні АТО 18 лютого

У військовому шпиталі Харкова помер 21-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка дислокується в Яворові на Львівщині. Про це повідомляється на сторінці 24-й ОМБр на сторінці у соцмережі Facebook. Загиблого звуть Олександр Казмиров, він є уродженцем Хмельницької області. «Велике горе сталося сьогодні в



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Він отримав поранення у зоні АТО 18 лютого

У військовому шпиталі Харкова помер 21-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка дислокується в Яворові на Львівщині. Про це повідомляється на сторінці 24-й ОМБр на сторінці у соцмережі Facebook.

Загиблого звуть Олександр Казмиров, він є уродженцем Хмельницької області.

«Велике горе сталося сьогодні в нашій бригаді. У військовому госпіталі міста Харків від раніше отриманих поранень помер 21-річний військовослужбовець королівської бригади Казмиров Олександр із Хмельниччини», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє хмельницьке видання Всім, Олександр Казмиров є уродженцем села Щербані Старосинявського району Хмельницької області. У Харківський шпиталь потрапив після важкого поранення, яке отримав 18 лютого в зоні АТО. Весь цей час він перебував у комі і помер, не приходячи до тями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових.