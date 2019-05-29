Політолог розповів, навіщо мери створюють свою партію



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Позачерговість парламентських виборів грає на руку амбітним муніципалам, вважає політолог

Головний фактор успіху «партії мерів» – горезвісна децентралізація, - Бєлашко

Директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко заявив, що основні парламентські партії, структуровані за лідерським або корпоративним принципом, виявилися нездатними боронити інтереси міст і регіонів, тому регіональні лідери, в першу чергу, мери заявили про готовність йти на парламентські вибори своєю партією. Так він на своїй сторінці в Facebook прокоментував з'їзд об'єднаної партії мерів, запланований на 2 червня в Харкові.

Бєлашко також вважає, що головний фактор успіху «партії мерів» – горезвісна децентралізація. «Адже маючи додаткові повноваження і ресурси, місцеві еліти не отримали політичних гарантій. Більше того, тиск з боку «силовиків» і керованих ними «активістів» тільки виріс», - написав політолог.

«Позачерговість парламентських виборів грає на руку амбітним муніципалам. Часу на розкрутку у кандидатів немає. Значить, політики, які працюють на місцях, отримують серйозні переваги. Вони добре розуміють настрої та потреби виборців. У них налагоджений зворотній зв'язок зі своїми потенційними прихильниками. Їм не треба витрачатися на рекламну кампанію – вони та їх справи і так добре відомі. Природно, все це підвищує шанси на успіх лише тих місцевих лідерів, хто користується авторитетом у своїх містах та регіонах. Популісти і авантюристи, яких винесла до влади кривава хвиля «патріотизму», на цей раз напевно пролетять повз корита», – пише Бєлашко.

Нагадаємо, вчора міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що з'їзд партії мерів, на якому буде ухвалено рішення про участь в дострокових парламентських виборах, пройде 2 червня в Харкові.

Він зазначив, що до складу об'єднаної політсили увійдуть партія «Довіряй справам» і «однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України». Переговори з представниками місцевої влади ще тривають.

Харківський голова Геннадій Кернес раніше також підтвердив, що вони разом з Трухановим поведуть на вибори у Верховну раду свою політичну силу, але залишаться на посадах.