Мер Харкова пообіцяв відновити пам’ятник Жукову за рахунок «меценатів»



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Проукраїнські сили у Харкові до початку з'їзду нової політичної партії «Довіряй справам» знесли пам'ятник одному з радянських катів Георгію Жукову

Пам'ятник відновлять за рахунок фонду «Відродження» заявив Кернес

Міський голова Харкова Геннадій Кернес 2 червня під час з’їзду у місті нової політичної партії «Довіряй справам» заявив, що відновить пам’ятник Жукову у місті.

Про це повідомляє МедіаПорт.

Кернес зазначив, що порадився стосовно відновлення пам’ятника з народним депутатом Віталієм Хомутинніком.

«Я порадився з Хомутинніком, і він казав, що за рахунок фонду «Відродження» (фонду партії «Відродження» - ред.) відновить пам’ятник найближчим часом», - заявив Кернес.

Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».

Нагадаємо, Віталій Хомутиннік представляє у Верховній Раді округ №171, на території якого стояв монумент.

Політик є одним з найзаможніших українців.

Раніше він входив до складу Партії регіонів й був близьким до Ріната Ахметова.

Нині журналісти і політологи пов'язують його з іменем Ігоря Коломойського.