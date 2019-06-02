Мер Харкова пообіцяв відновити пам’ятник Жукову за рахунок «меценатів»
Пам'ятник відновлять за рахунок фонду «Відродження» заявив Кернес
Міський голова Харкова Геннадій Кернес 2 червня під час з’їзду у місті нової політичної партії «Довіряй справам» заявив, що відновить пам’ятник Жукову у місті.
Про це повідомляє МедіаПорт.
Кернес зазначив, що порадився стосовно відновлення пам’ятника з народним депутатом Віталієм Хомутинніком.
«Я порадився з Хомутинніком, і він казав, що за рахунок фонду «Відродження» (фонду партії «Відродження» - ред.) відновить пам’ятник найближчим часом», - заявив Кернес.
Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».
Нагадаємо, Віталій Хомутиннік представляє у Верховній Раді округ №171, на території якого стояв монумент.
Політик є одним з найзаможніших українців.
Раніше він входив до складу Партії регіонів й був близьким до Ріната Ахметова.
Нині журналісти і політологи пов'язують його з іменем Ігоря Коломойського.