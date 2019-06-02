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    Події в Україні

    Мер Харкова пообіцяв відновити пам’ятник Жукову за рахунок «меценатів»

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    Проукраїнські сили у Харкові до початку з'їзду&nbsp;нової політичної партії &laquo;Довіряй справам&raquo; знесли пам'ятник одному з радянських катів Георгію&nbsp; Жукову - Мер Харкова пообіцяв відновити пам’ятник Жукову за рахунок «меценатів»
    Проукраїнські сили у Харкові до початку з'їзду нової політичної партії «Довіряй справам» знесли пам'ятник одному з радянських катів Георгію  Жукову

    Пам'ятник відновлять за рахунок фонду «Відродження» заявив Кернес

    Міський голова Харкова Геннадій Кернес 2 червня під час з’їзду у місті нової політичної партії «Довіряй справам» заявив, що відновить пам’ятник Жукову у місті.

    Про це повідомляє МедіаПорт.

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    Кернес  зазначив, що порадився стосовно відновлення пам’ятника з народним депутатом Віталієм Хомутинніком.

    «Я порадився з Хомутинніком, і він казав, що за рахунок фонду «Відродження» (фонду партії «Відродження» - ред.) відновить пам’ятник найближчим часом», - заявив Кернес.

    Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».

    Нагадаємо, Віталій Хомутиннік представляє у Верховній Раді округ №171, на території якого стояв монумент.

    Політик є одним з найзаможніших українців.

    Раніше він входив до складу Партії регіонів й був близьким до Ріната Ахметова.

    Нині журналісти і політологи пов'язують його з іменем Ігоря Коломойського.

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