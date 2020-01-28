Перелізла через паркан: ДБР відкрило справу проти Чорновол за «зухвале хуліганство»



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ДБР показало відео, як ексдепутат Тетяна Чорновол через паркан потрапила на територію відомства

Народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол (Народний фронт) громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг в ДБР.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, приблизно об 11:00 28 січня 2020 року особа проникла на охоронювану територію Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 через паркан з колючим дротом. Після цього зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника Директора ДБР, та під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.

«У зв'язку з цим, особу було виведено із зали проведення брифінгу. До того ж, під час супроводження до виходу, вона чинила опір правоохоронцям», - зазначають в ДБР.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

У разі доведення вини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Зазначимо, що сьогодні, 28 січня, Олександр Бабіков заперечив те, що він був адвокатом колишнього президента Віктора Януковича. Він заявив, що не був адвокатом колишнього президента, але підписував якісь технічні документи як представник адвокатського об'єднання «Авер лекс», яке, у свою чергу, захищало Януковича. У свою чергу депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар виклала документ, що підтверджує діяльність Бабікова в інтересах експрезидента Втікача Януковича.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.