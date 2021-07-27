У Києві невідомі скинули електросамокат із моста на автомобіль

Електросамокат став знаряддям злочину

У Києві невідомі скинули з моста електросамокат. Інцидент стався в ніч на 26 липня на Петрівській алеї в Печерському районі столиці. Про це «Страна» дізналася з власних джерел в Нацполіції.

Вночі на спецлінію «102» зателефонував власник автомобіля Skoda Octavia і поскаржився, що невідомі пошкодили його транспортний засіб, коли він проїжджав по алеї. При виїзді на місце події з'ясувалося, що хулігани скинули електросамокат з моста закоханих прямо автівку, що рухалася внизу по дорозі.

У результаті в машині розбите заднє скло і пошкоджено багажник. Ні водій, ні пасажири не постраждали.

Поруч з авто поліція виявила електросамокат сервісу Bolt, який був знаряддям злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз вони намагаються за допомогою камер відеоспостереження встановити особи хуліганів. Якщо виявиться, що протиправні дії були вчинені групою осіб, то справа буде перекваліфікована на більш тяжку статтю (ч. 2 ст. 296), а «жартівникам» загрожує до 4 років позбавлення волі та виплата компенсації за ремонт автомобіля.

Як відомо, в Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 000 прокатних електросамокатів, а до кінця року їх очікують до 7 000.

Київ вирішив запровадити правила використання прокатних електросамокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Відтепер усі 7 операторів оренди електросамокатів дотримуватимуться певних норм. Зокрема, змінюється обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км/год.

Нещодавно в Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.