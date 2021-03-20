Заступник Авакова пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство

«Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров», – заявив заступник глави МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомо не заважають учасникам акції на Банковій, які потрощили вікна Офісу президента й намагалися його підпалити.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

За словами Геращенка, більшість мітингувальників не порушували порядок. Водночас кілька десятків осіб «будуть нести відповідальність за хуліганські дії». Він назвав дії деяких учасників акції провокацією.

«Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров», – заявив заступник глави МВС.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати піротехніку – димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю Офісу президента та розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.