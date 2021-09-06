На Херсонщині бус на смерть збив матір з дитиною

У результаті ДТП 35-річна жінка та її дев’ятирічна дочка отримали травми, несумісні з життям

У селі Нова Збур'ївка Херсонської області мікроавтобус на смерть збив жінку з дев’ятирічною дочкою. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

За словами 33-річного водія вантажного мікроавтобуса «Рено Трафік», жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому місці.

Водій не встиг загальмувати, в результаті чого авто збило пішоходів.

У результаті ДТП 35-річна жінка та її дев’ятирічна дочка отримали травми, несумісні з життям.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження (ч. 3 ст. 286 КК України). У водія взяли аналізи для встановлення наявності в його організмі алкоголю чи наркотичних засобів.

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