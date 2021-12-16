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    Події в Україні

    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)

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    На майбутньому монументі Кернес буде зображений в русі - У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    На майбутньому монументі Кернес буде зображений в русі
    фото city.kharkov.ua

    Спочатку пам'ятник виготовлять із глини, аби мати змогу внести корективи

    У Харкові встановлять пам'ятник колишньому меру міста Геннадію Кернесу. Спочатку його виготовлять із глини, аби мати змогу внести корективи. Про це повідомили на сайті міської ради.

    Чинний мер міста Ігор Терехов зазначив, що було кілька варіантів проекту. Монумент створює скульптор Олександр Рідний.

    «Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру», – наголосив Терехов.

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    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)
    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)

    Як раніше повідомлялося, на Алеї почесних харків'ян біля могили померлого минулого року ексмера Геннадія Кернеса встановили новорічну ялинку.

    Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, що на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

    Також Геннадію Кернесу було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

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    Теги: Харків Геннадій Кернес пам'ятник
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    У Харкові з’явиться пам'ятник Геннадію Кернесу (фото)