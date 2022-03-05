У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли

На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами мають намір відстоювати Україну

На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупантів. Тут зібралися близько 5 тисяч людей. Містяни прийшли до будівлі обласної військової адміністрації, щоб відстоювати Україну. Як повідомили «Главкому» очевидці, росіяни стріляли у повітря, але люди залишилися на місцях.

Раніше стало відомо, що представники окупаційних сил РФ в Херсоні мають намір блокувати проведення патріотичного заходу. Для цього окупанти планують підтягнути до Херсонської ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву. Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, яка схожа до обмундирування українських правоохоронців, а також будуть озброєнні травматичною зброєю та газовими балончиками.

В такий спосіб функціонери РФ намагатимуться не допустити потрапляння активістів до будівлі Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.