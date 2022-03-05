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    Події в Україні

    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли

    Херсон повстав проти окупантів - У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли
    Херсон повстав проти окупантів
    фото: glavcom.ua

    На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами мають намір відстоювати Україну

    На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупантів. Тут зібралися близько 5 тисяч людей. Містяни прийшли до будівлі обласної військової адміністрації, щоб відстоювати Україну. Як повідомили «Главкому» очевидці, росіяни стріляли у повітря, але люди залишилися на місцях.

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    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли
    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли
    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли
    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли

    Раніше стало відомо, що представники окупаційних сил РФ в Херсоні мають намір блокувати проведення патріотичного заходу. Для цього окупанти планують підтягнути до Херсонської ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву. Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, яка схожа до обмундирування українських правоохоронців, а також будуть озброєнні травматичною зброєю та газовими балончиками.

    В такий спосіб функціонери РФ намагатимуться не допустити потрапляння активістів до будівлі Харківської обласної військової адміністрації.

    Нагадаємо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

    Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

    «У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

    Теги: окупанти українці повітря
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    У Херсоні люди вийшли на площу, окупанти стріляли