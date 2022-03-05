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    Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади

    За кількістю нагород українці поступаються лише господарям змагань &ndash; збірній Китаю - Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади
    За кількістю нагород українці поступаються лише господарям змагань – збірній Китаю
    фото: suspilne.media

    Перший змагальний день для України розпочався з виступів у парабіатлоні

    Україна очолила медальний залік Паралімпійських ігор у Пекіні за підсумками першого змагального дня. Про це інформує «Суспільне».

    Перший змагальний день для України розпочався з виступів у парабіатлоні. У цьому виді спорту наші атлети змогли виграти одразу сім нагород у спринтерських гонках.

    Найуспішнішим для України став чоловічий спринт серед спортсменів з порушенням зору. Там українці здобули увесь комплект нагород.

    За кількістю золотих медалей України переважає усі команди на Паралімпіаді-2022. Українці єдиними здобули одразу три золоті нагороди, завдяки чому й очолюють медальний залік.

    За кількістю нагород українці поступаються лише господарям змагань – збірній Китаю. Вона завоювали вісім медалей (дві – золоті).

    Медальний залік Паралімпіади-2022 (топ-10)

    1. Україна – 3 «золото» + 3 «срібло» + 1 «бронза»
    2. Китай – 2+3+3
    3. Канада – 1+1+1
    4. Австрія – 1+1+1
    5. Франція – 1+0+1
    6. Японія – 1+0+1
    7. 5. США - 1+0+1
    8. Нова Зеландія – 1+0+0
    9. Словаччина – 1+0+0
    10. Німеччина – 0+3+1

    Раніше повідомлялося, що українська паралімпійська збірна у Пекіні провела акцію під гаслами «Ні війні! Мир Україні!».

    Нагадаємо, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

    Теги: Австрія США Німеччина Японія Канада Словаччина Китай Франція спринт українці Нова Зеландія Україна золото
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    Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади