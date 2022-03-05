Україна виборола сім нагород та очолила медальний залік Паралімпіади

За кількістю нагород українці поступаються лише господарям змагань – збірній Китаю

Перший змагальний день для України розпочався з виступів у парабіатлоні

Україна очолила медальний залік Паралімпійських ігор у Пекіні за підсумками першого змагального дня. Про це інформує «Суспільне».

Перший змагальний день для України розпочався з виступів у парабіатлоні. У цьому виді спорту наші атлети змогли виграти одразу сім нагород у спринтерських гонках.

Найуспішнішим для України став чоловічий спринт серед спортсменів з порушенням зору. Там українці здобули увесь комплект нагород.

За кількістю золотих медалей України переважає усі команди на Паралімпіаді-2022. Українці єдиними здобули одразу три золоті нагороди, завдяки чому й очолюють медальний залік.

За кількістю нагород українці поступаються лише господарям змагань – збірній Китаю. Вона завоювали вісім медалей (дві – золоті).

Медальний залік Паралімпіади-2022 (топ-10)

Україна – 3 «золото» + 3 «срібло» + 1 «бронза» Китай – 2+3+3 Канада – 1+1+1 Австрія – 1+1+1 Франція – 1+0+1 Японія – 1+0+1 5. США - 1+0+1 Нова Зеландія – 1+0+0 Словаччина – 1+0+0 Німеччина – 0+3+1

Раніше повідомлялося, що українська паралімпійська збірна у Пекіні провела акцію під гаслами «Ні війні! Мир Україні!».

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